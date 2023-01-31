Украина и ЕС должны использовать политическое "окно возможностей" и начать переговоры о вступлении в этом году, - Стефанишина

Переговоры должны продолжаться до тех пор, пока не будет уверенности, что Украина отстояла все важные для себя моменты.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Поэтому мы спешим, мы знаем, что у нас за плечами уже значительный опыт, имеем полное единство парламента, президента и судебной ветви власти. Поэтому это политическое окно возможностей есть не только со стороны ЕС, оно сейчас в Украине, мы не имеем права его не использовать", - отметила она.

На вопрос о том, достаточно ли сделала Украина для начала переговоров, несмотря на большой объем уже проделанной работы, вице-премьер отметила, что "абсолютно недостаточно".

"Мы имели целую дискуссию на правительстве по этому вопросу. Все, что мы делали, мы делали в рамках выполнения наших обязательств по Соглашению об ассоциации. И это очень много. Но если мы говорим о членстве, то это всего 10–15% от всего, что нам нужно будет сделать. Переговоры - это построение структуры европейского государства по каждому из 35 глав будущего Соглашения о членстве. Это социальная политика, энергетическая, транспортная, права человека - то есть все сферы", - добавила она.

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По словам Стефанишиной, это означает, что мы берем на себя обязательства по поводу таких-то трансформаций и формируем оговорки относительно таких-то изменений. Где нам нужно сохранить наш рынок, наше лидерство, например в аграрной сфере и т.д.

"То есть это своеобразная книга украинской государственности, того, какой наша страна будет. Для нас важно, чтобы на момент, когда мы сможем полноценно начать восстановление экономики и государства, мы были готовы с этим видением по каждому разделу. Мы сейчас плывем, условно говоря, в Черном море и впадаем в большой океан. А там большие волны, большие штормы, большее пространство. Поэтому нам важно войти максимально сильными в этот процесс", – заявила Стефанишина.

Она предупредила, что процесс будет очень сложным и объемным. С чем-то подобным, по словам вице-премьера, ни украинская власть, ни Украинское государство еще не сталкивались.

"Но мы действительно являемся "интеграционными тиграми", мы знаем, как плавать в этом океане. И поэтому мы не хотим сбавлять темп", - добавила чиновник.

В то же время она отметила, что для Украины политически важно решение о начале переговоров. Его принятие, по словам Стефанишиной, возможно либо в этом году, либо займет некоторое время.

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