Тищенко обвинил СМИ в дискредитации Украины перед азиатскими партнерами: "Вы реально облажались"

Нардеп Николай Тищенко, ранее исключенный из партии и фракции "Слуга народа", заявил, что журналисты распространили фейки о его поездке в Таиланд.

Об этом парламентарий сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Неприятно признавать, но сегодня вы реально облажались. В гонке "чей фейк лучше" и "как облить грязью Тищенко", вы забыли о главном - что таким образом вы просто дискредитируете наше государство перед вьетнамскими и таиландскими партнерами, с которыми я уже 2 недели веду переговоры по приказу высшего руководства. Своими действиями сейчас вы подорвали доверие к Украине от наших потенциальных партнеров", - подчеркнул парламентарий.

По словам Тищенко, во Вьетнаме и Тайланде доминирует российская повестка, очень большое количество российских экспатов, засилье российского туризма, преимущество российских инвестиций и роспропаганда. Все это якобы не дает понять некоторым азиатским странам, что Россия ведет настоящую полномасштабную войну против Украины.

В то же время он отметил, что любые контакты сегодня с украинской стороной является якобы "нежелательными", а задача нардепов и ОП - развивать эти контакты.

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"И когда наконец руководство Вьетнама и Королевства Тайланд согласились на эти переговоры, вы просто обрубываете их любое желание с нами сотрудничать. Я подчеркиваю, здесь я представляю интересы Украины. Поэтому своими действиями вы позорите не Николая Тищенко, а свою страну. Так что независимые СМИ, довольны? Я обращаюсь к тем СМИ, блогерам и политиканам, которые присоединились к распространению фейков (выложив фото/видео пятилетней давности) обо мне и моей государственной деятельности в этом регионе. Именно вы ответственны за последствия этого искусственно созданного вами скандала. Вы дискредитируете нашу державу перед азиатскими партнерами", - сказал нардеп.

Бывший "слуга народа" заявил, что его фото из Тайланда якобы "слили" его же коллеги, ведь оно было "в закрытом отчете в закрытом чате фракции", где есть только председатели и заместители.

"Уже через несколько минут было слито в телеграм-каналы. Что вообще является нарушением государственной тайны, ведь эти встречи протокольные и закрытые. Прошу Службу безопасности Украины и Офис Президента Украины обратить внимание на этот вопрос. И эта крыса остается в том же чате", - заявил Тищенко.

Кроме того, Тищенко считает, что журналист Михаил Ткач показал "украинское отношение" к руководству Таиланда, потому что прямо под их фото сделал публикацию "дуриан". Нардеп обозвал Ткача "невеждой" и заявил, что закон "запрещает" любой негативный контекст публиковать с изображением королевской семьи или приближенных к ним".

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Журналиста Дмитрия Гордона Тищенко обвинил в распространении его старых фотографий с отдыха.

"Повторяю - ни у одного СМИ нет никаких доказательств моего так называемого "отдыха". Вообще. Не позорьте свои издания, не позорьте себя. Поудаляйте фейковые сообщения, потому что это будет вашим клеймом "желтой" прессы навсегда", - заявил Тищенко.

"Еще раз подчеркиваю, что нахожусь в этой командировке по приказу руководства. Все соответствующие разрешения на это у меня есть, в том числе подписан соответствующий документ от председателя ВР. Встречи того уровня, которые я провел – это результат долгих переговоров и протокольной подготовки. Организовать их за день (как вы пишете) невозможно. Границу я пересек 10.01, то есть задолго до решения СНБО. Отчет о работе будет у Президента и руководителя МИД. Я уполномочен только на проведение этих переговоров, но распространять их результаты я полномочий не имею. В том числе из - за интереса к этой информации со стороны российских СМИ.

Мои приоритеты неизменны – это выполнение приказов Верховного Главнокомандующего Владимир Зеленский и интересы нашей страны. Журналистов, которые не присоединились к этому перфомансу дерьма, лично приглашаю на эксклюзивное интервью. Очень Вас уважаю за это", - подытожил нардеп.

Напомним, 26 января посольство Украины в Таиланде анонсировало встречу с народным депутатом "Слуги народа" Николаем Тищенко. Позже Давид Арахамия сообщил о том, что в СН будут инициировать исключение Тищенко из состава фракции и партии "Слуга народа". Позже стало известно, что нардеп Тищенко был исключен из политсилы. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заверил, что не отправлял нардепа в командировку в Таиланд и никаких документов на этот счет не подписывал. По данным СМИ, Тищенко пересек границу с Польшей еще 24 января.

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