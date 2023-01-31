Мы понимаем угрозы возможного наступления РФ и мощно готовимся, - Данилов

В рамках мобилизации в РФ призвали в армию 300 тысяч человек. Половину из них уже отправили на фронт, другая половина – в резерве для нового наступления.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Мы понимаем угрозы и вызовы, которые стоят перед нашей страной. Мы к этому очень мощно готовимся", – отметил он.

Данилов рассказал, что президент каждый день общается со своими иностранными коллегами по поводу военной помощи. Продолжается также работа внутри нашего государства.

"Да, это для нас вызов, но мы это выдержим, потому что 24 февраля 2022 года было намного сложнее. Тогда мы были один на один с агрессором. Сейчас ситуация совсем другая. Еженедельно появляются новости из разных уголков мира о помощи Украине", – добавил Данилов.

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