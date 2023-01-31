"Яндекс" специально не показывает Путина на запросы "х#йло" и "когда он сдохнет", а по запросу "Z" скрывает нацистские символы, - СМИ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕТОВ

Неизвестный слил в интернет большую часть исходного кода сервисов российского поисковика "Яндекс". Стало известно, что поисковик проводит цензуру картинок и видео – в частности, изображений Путина и символа Z.

Об этом идет речь в материале оппозиционного российского издания Meduza, сообщает Цензор.НЕТ.

Код "Яндекса" прописан так, что результаты поиска по определенным запросам пользователей автоматически корректируются. Чаще всего это используют, чтобы убрать из результатов поиска порнографию. На втором месте по количеству отредактированных поисков – изображение российского диктатора Владимира Путина.

В коде специально предусмотрено, что изображение Путина нельзя найти по следующим запросам:

п#здабол;

плешивый;

х#йло / х#йла / х#йлы / х#ило / х#ила;

бункерный дед;

главный вор;

гонд#н всея руси;

х#й в скафандре;

x#йло в проруби;

как выглядят педофилы;

когда он сдохнет;

странное создание машет рукой.

Эти правила работают вне зависимости от того, в какой стране находится пользователь.

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Также "Яндекс" оберегает букву Z – по запросу "символ z" или "z спецоперация логотип" нельзя увидеть символику нацистской Германии.

Кроме того, "Яндекс" имеет перечень запрещенных и разрешенных слов. Список запрещенных слов начинается с "пиндосы!", "смерть", "смертью", "google" и заканчивается словами "львов" и "сдаться". Последние два слова, скорее всего, прибавили после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, предполагает Meduza.