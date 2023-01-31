За возвращение декларирования готовы проголосовать не более 100 нардепов, при условии, что реестры будут закрыты, - источники

Около 100 нардепов готовы проголосовать за возвращение декларирования, вместе с тем вернуть его они готовы при условии, что реестры будут закрыты.

Об этом сообщила журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко.

"Вадим Коршенко из Bihus.Info вчера перечислил новые депутатские тачки. В конце сентября 2022-го года нардеп от "Слуг народа" Ирина Аллахвердиева стала владелицей автомобиля Mercedes-Benz S500L 2021 года выпуска. Цена на такие стартует от 4,4 млн. грн.

При этом НАБУ уже расследует уголовное производство, в котором проверяет происхождение 20 млн грн, якобы подаренных депутату ее отцом в течение 2021-2022 гг. Также журналисты зафиксировали BMW M760Li, на котором еще одна фигурантка дела НАБУ Маргарита Шол едет со своим будто бывшим мужем. С которым продолжает проживать и ездить на автомобиле, оформленном на его маму", - говорится в сообщении.

Николаенко напомнила о расследовании Михаила Ткача о депутате "Слуги народа" Павле Халимоне, который является фигурантом дел НАБУ.

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"Но объединяет их не НАБУ, а заморозка подачи деклараций, позволяющая избежать уголовной ответственности за недостоверно указанную информацию.

В начале декабря 2022 года в Киеве была Виктория Нуланд, и представители украинской власти ей обещали вернуть декларирование в начале января. Январь сегодня заканчивается. Декларирование никто не вернул.

По моей информации, на сегодняшний день готовых проголосовать за возвращение декларирования 100 человек. При этом даже эти готовы его возвращать только при условии, что реестры будут закрыты", – добавила журналистка.

Она призвала подписать петицию о возобновлении декларирования на сайте Офиса президента.