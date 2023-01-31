"Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой", - Буданов

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что в этом году РФ сосредоточится на оккупации большей территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Возобновление наступления из Беларуси он называет маловероятным, такой шаг может свидетельствовать только о намерении отвлечь и разделить силы обороны.

По словам Буданова, "мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой".

На вопрос, считает ли он, что вход украинских войск в оккупированный Крым будет побуждать Путина применить ядерное оружие, начальник ГУР МО Украины отметил: "Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, и на этом все закончится".

"Это тактика устрашения. Россия – страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к распаду России. И они это очень хорошо знают", – добавил он.

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