Лиев, с лета отвечающий за вооруженные контракты Минобороны, блокировал доступ ВСУ к нашим маякам, призывал "услышать Крым" и поддерживал "референдум", - Шабунин

Назначенный Резниковым в. и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Александр Лиев блокировал доступ ВСУ к нашим маякам, призывал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а затем и оккупацию полуострова

Об этом пойдет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Знакомьтесь - Александр Лиев. С лета 2022 года назначенный в. и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины. От Лиева зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина. Также у него есть вся информация об иностранных комплектующих, графике проплат по контрактам, местоположении производств в Украине и сроках поставок", - отмечает Шабунин.

Он напоминает, что департамент Лиева осуществляет многомиллиардные контракты, несмотря на сказки Резникова, что оружие закупает новое агентство по оборонным закупкам по стандартам НАТО.

Кроме того, по словам Шабунина, Лиев от имени Минобороны сотрудничает с международными партнерами по оснащению ВСУ современным оружием.

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"Так кто же такой Александр Лиев, которого в период войны с россией Резников поставил на должность главного ответственного за закупки оружия? Уроженец г. Ухта Республики Коми РФ, бывший министр курортов и туризма АР Крым времен Януковича, награжден в 2013 году орденом святой Анны от Главы Российского Императорского Дома Е.И.В государыне Великой Княгини Марии Владимировны", - пишет Шабунин.

"Служу Отечеству!", - написал в соцсетях министр АР Крым Лиев.

5 марта 2014, во времена оккупации Крыма россией, Александр Лиев в интервью Громадському призывал Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" за его статус.

"Выбор между западом и востоком - конечно мы ментально руские", – цитирует Лиева Шабунин, отметив, что затем он свободно идет в помещение правительства Крыма, которое к тому времени уже контролировалось российскими военными.

Глава ЦПК также отмечает, что в январе 2006 года Лиев координировал выставку пикетов и блокпостов у маяков, которые по распределению Черноморского флота СССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ. Пророссийские активисты противодействовали украинским военным морякам, пытавшимся войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и возле Геническа.

Ну и если вам вдруг мало российского трека закупщика Минобороны, то у него еще коррупционных хвостов хватает. Больше как об этих хвостах, так и о российской принадлежности Лиева расписали тут. Знал ли Резников о российско/коррупционных хвостах человека, которого с лета назначил главным по закупкам оружия для Украины? Не мог не знать – эта информация элементарно гуглится", – добавляет Шабунин.

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"Вывод из этой истории должен быть исключительно кадровым. И касаться этого заключения должен министр непосредственно", - резюмирует он.



