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США могут ударить по Северной Корее ядерным оружием, - Остин

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США могут ударить по Северной Корее ядерным оружием, - Остин
В случае агрессии КНДР Соединенные Штаты могут отреагировать применив ядерное оружие.

Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил во время визита в столицу Южной Кореи Сеул, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

,"Соединенные Штаты твердо придерживаются своих расширенных обязательств по сдерживанию, которые включают в себя весь спектр оборонных возможностей, в том числе общие, ядерные и противоракетные средства обороны", - завил Ллойд на брифинге после встречи с главой Минобороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом.

В прошлом году Северная Корея, обладающая ядерным оружием, в рамках учений запустила беспрецедентное количество ракет, включая межконтинентальные снаряды, способные достичь материковой части США.

Официальные лица США и Южной Кореи также предупредили, что Пхеньян может готовиться к первому с 2017 года испытанию ядерного устройства.

На фоне таких действий от некоторых политиков Южной Корее прозвучали призывы вернуть тактическое ядерное оружие США или южнокорейскую ядерную программу. Однако официальные лица Сеула отвергли такую ​​возможность.

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Топ комментарии

  • Tychus Findlay
    А може краще вдарити по параші, пане Остін?
    Основна світова проблема в тих, хто надав Кімам технології для виготовлення ЯЗ.
  • Vladko 50abb453
    Есть одно категорическое отличие между нами и между Южной Кореей и Тайванем (которые США будут защищать военным путем).

    Южная Корея и Тайвань - это развитые индустриальные государства, которые зарабатывают профицит на торговле, имеют много денег и производят в том числе уникальные товары, очень нужные США.

    Мы же, имея в 1991-ом году нереально большое количество тяжелой промышленности, просто все просрали, вообще все, что можно. Просрали так глубоко, что нам надо сначала менять школьное образование, затем высшее, затем только первые кадры (спустя 15 лет) появятся, кто умеет работать, как работают корейцы, тайванцы и американцы, а именно вставать каждый день в 4.30-5 часов утра, заниматься спортом каждый день, мотивированно работать и вообще забыть про бухло, сигареты и наркотики. Только там мы станем индустриальной страной, которая будет полезной для США и для планеты. На данный момент мы практически на уровне мусора, сельское хозяйство ЕС и США не нужно, они за 1 год заменить нас могут, природные ископаемые плохо добываются, сырье поставлять могут и Африка с другими странами, где на 20 долларов можно месяц жить, а у нас нет. Нам нужна индустриализация и высокие технологии. Тогда нас и будут защищать без лишних разговоров.
  • Тарас Петренко 23a9f892
    Для этого не надо было голосовать паприколу, были бы дальнобойные ракеты и своя ПВО "Кильчень". Ее обещал Коростылев, если бы выделили финансирование. Большая часть системы уже разработана и является частью Нептуна, но кое-кто решил делать дороги.

    Тут и сейчас, говорите? Т. е. эшелоны с танками, которые сейчас переправляют в Польшу, вам ни о чем не говорят? Вы серьезно думаете, что эти все танки предназначены полякам?
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