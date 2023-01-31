Около 326 тысяч российских солдат воюют в Украине, - Буданов
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Сейчас в Украине воюет около 326 тысяч российских военнослужащих.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Washington Post.
Как отмечает издание, во время интервью Буданов отметил, что Путин смертельно болен раком и имеет несколько двойников.
"Вопрос, настоящий ли это сейчас Путин, остается открытым", - сказал Буданов.
"Он настолько уверен в своей разведке, что время от времени открывает папку, чтобы привести точные цифры - "примерно 326 000 российских войск", которые сейчас воюют в Украине, или то, что у России осталось всего 9 процентов ее запасов ракет большой дальности. Калибр", - так The Washington Post представляет фрагмент из интервью Буданова.