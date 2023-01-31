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Около 326 тысяч российских солдат воюют в Украине, - Буданов

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Около 326 тысяч российских солдат воюют в Украине, - Буданов
Сейчас в Украине воюет около 326 тысяч российских военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Washington Post.

Как отмечает издание, во время интервью Буданов отметил, что Путин смертельно болен раком и имеет несколько двойников.

"Вопрос, настоящий ли это сейчас Путин, остается открытым", - сказал Буданов.

"Он настолько уверен в своей разведке, что время от времени открывает папку, чтобы привести точные цифры - "примерно 326 000 российских войск", которые сейчас воюют в Украине, или то, что у России осталось всего 9 процентов ее запасов ракет большой дальности. Калибр", - так The Washington Post представляет фрагмент из интервью Буданова.

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Топ комментарии

  • Наталья Наталья f2e9419f
    ..после истории с соседом гогилашвили, новости от этого персонажа можно не читать..Аминь
  • Vladko 50abb453
    А чем они питаются, где берут электричество и тепло? Такую орду нужно кормить непрерывно. Почему бы не отправить диверсанта в Ростов, не облить зерно моющим пистолетом с ведром воды с дрожжами, а муку не сжечь буквально одной спичкой, настолько легко загорится взвесь муки в вагоне.

    Надо удесятерить число диверсий, вербуя самих русаков за деньги. Чтобы каждый день у них случалось какое-то западло. Грузчик на железной дороге явно не прочь заработать денег и отравить еду, буквально повернув термостат на морозильниках, разморозив десятки тонн мясных продуктов. Просто повернул, уничтожил огромное количество еды, прислал видеозапись, как он крутит крутилку, и получил бабки тем способом, который ему наиболее удобен и безопасен.
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