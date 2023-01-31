ВСУ уничтожили 277 оккупантов в районе Бахмута. Россияне не смогли перерезать трассу, по которой идет обеспечение группировки украинских защитников, - Череватый

Российские оккупанты почти 200 раз обстреляли из артиллерии украинские позиции в районе г.Бахмут Донецкой области за минувшие сутки, однако в ходе боевых столкновений потеряли там более 500 человек убитыми и ранеными

Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Бахмут продолжает быть одним из главных направлений удара противника – там они 197 раз наносили удары ствольно-реактивной артиллерией по нашим позициям, произошло 42 боевых столкновения. Враг мощно потерял за эти сутки в личном составе: 277 врагов убито, 258 получили ранение разной степени. Боевые действия происходили в районе Спорного, Красной Горы, Парасковиевки, Бахмута, Клещиевки", - отметил он.

Он также рассказал, что оккупанты не смогли перерезать трассу, по которой идет обеспечение группировки украинских защитников в Бахмуте "Пока что это им не удается, делается все, чтобы они как раз не смогли перекрыть движение нашим подразделениям. В Бахмут доставляются все необходимые боеприпасы, снаряжение, еда, амуниция", - рассказал спикер Восточной группировки.

Отвечая на вопрос о возможности отхода украинских подразделений из Бахмута, представитель ВСУ отметил, что такие решения принимаются в контексте общей обстановки для сохранения личного состава и занятия лучших позиций, и проводятся они в несколько этапов.

"У командования есть разные варианты действий, командование следит постоянно за врагом и на каждое его действие у нас есть противодействие", - сказал Череватый.

Читайте также: Бои в пригороде Бахмута: Работа подразделения разведки Terra. ВИДЕО