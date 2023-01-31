В Украине второй раз за день объявлена масштабная воздушная тревога
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По состоянию на 12:55 в Украине повторно объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины из-за активности российской авиации на территории Беларуси.
По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в 12:23 с аэродрома Мачулищи взлетел борт ДРЛО А-50У ВКС РФ. До этого в 12:10 зафиксирован взлет истребителя сопровождения.