Новости • Агрессия России против Украины

В Украине второй раз за день объявлена масштабная воздушная тревога

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В Украине второй раз за день объявлена масштабная воздушная тревога
По состоянию на 12:55 в Украине повторно объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины из-за активности российской авиации на территории Беларуси.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в 12:23 с аэродрома Мачулищи взлетел борт ДРЛО А-50У ВКС РФ. До этого в 12:10 зафиксирован взлет истребителя сопровождения.

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Топ комментарии

  • Вал Кочин 16671b7d
    З@їбали....
  • Alex Dev 0616d21e
    Треба збити це корито, або прямо на аеродромі гепнути
  • 5 копійок
    Оце як виходжу на балькон на перекур, так і тривога. Наче підглядують.
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