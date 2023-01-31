Более 5 млн украинцев 31 января остались без электричества, - Минэнерго
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По состоянию на 9:00 из-за применения почасовых/аварийных графиков отключений количество обесточенных потребителей составило 5,3 млн или 30% от их общего количества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минэнерго.
Во вторник, 31 января, ситуация с энергообеспечением потребителей по сравнению с предыдущим днем практически не изменилась. Ожидаемый дефицит электрической мощности на вечерний максимум потребления составляет около 25%", - говорится в сообщении.
Самая сложная ситуация с обесточениями сложилась в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. В связи с дефицитом электроэнергии и последствиями последнего массированного обстрела больше всего потребителей отключено в Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях.