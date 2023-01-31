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Более 5 млн украинцев 31 января остались без электричества, - Минэнерго

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Более 5 млн украинцев 31 января остались без электричества, - Минэнерго
По состоянию на 9:00 из-за применения почасовых/аварийных графиков отключений количество обесточенных потребителей составило 5,3 млн или 30% от их общего количества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минэнерго.

Во вторник, 31 января, ситуация с энергообеспечением потребителей по сравнению с предыдущим днем практически не изменилась. Ожидаемый дефицит электрической мощности на вечерний максимум потребления составляет около 25%", - говорится в сообщении.

Самая сложная ситуация с обесточениями сложилась в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. В связи с дефицитом электроэнергии и последствиями последнего массированного обстрела больше всего потребителей отключено в Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Читайте также: В каждом регионе Украины на один день отменят графики отключения света: будут проводиться измерения почасовой активной электрической нагрузки

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Топ комментарии

  • Ян Сапега c7b3b5db
    мені цікаво чому у супермаркетах як виключають світло починають працювати генератори ... а у Київстра ні .... мабуть тому що у супермаркеті, якщо не включити генератор, то ніфіга не продаси ... а рашисти з Київстару взяли грощі на місяць уперед і їм пофіг, хоч трава не рости
  • Vitaliy Sander
    Поправте заголовок. Не грудня, а січня. І не українців, а споживачів (тобто лічильників). Бо 5млн українців це не 30% населення.
  • freedom of speech
    А вы думали зачем нам целое Министерство энергетики? Что бы сообщать "ценнейшую" информацию украинцам.
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