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Буданов пережил по меньшей мере 10 покушений, - The Washington Post

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Буданов пережил по меньшей мере 10 покушений, - The Washington Post
На руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова было совершено по меньшей мере 10 покушений.

Об этом со ссылкой на близкого ему человека пишет The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

"По словам человека, близкого к Буданову, на него было совершено не менее 10 покушений. В 2019 году под его автомобиль была заложена бомба, но она сдетонировала преждевременно", - говорится в статье.

Издание сообщает, что Буданов живет в своем офисе, ведет осторожный образ жизни и редко появляется на людях.

По данным WP, в его кабинете круглосуточно играет классическая музыка. В углу спрятано оружие, а на столе лежат патроны.

Буданов остается мишенью для Кремля, ведь после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года Москва назвала виновниками агентов ГУР во главе с главой.

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Стремительный взлет Буданова до уровня одного из самых молодых генералов в истории Украины ускорился в августе 2016 года, когда подполковник Федеральной службы безопасности России был убит в Крыму.

Считалось, что Буданов был одним из украинских спецоператоров, работавших в тылу врага, и позже он был награжден украинским орденом "За мужество" за неразглашаемые операции.

В 2020 году, когда ему было всего 34 года, его назначили главой ГУР.

Буданов не подтверждает и не отрицает операцию или свое участие в ней: "Что-то произошло... И после этого начались все покушения на мою жизнь".

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Топ комментарии

  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
    Найбільшу кількість «замахів» зчинив грузин з яким він живе.
  • Владислав Изюмский cdae8f76
    Якого дідька він комусь потрібен? Хіба це голова розвідки? Це просто блогер. Все що він робить, так це тільки те, що постійно дає інтерв'ю іноземним журналістам
  • kelt kant
    Вже й розвідку в шапіто перетворили, погань зелена… але ж «зрітєлі квартала» за обидві щоки хавають це лайно аж пішать… Вже час виділити державні гроші на серіал про «Невловимих Джо» про «пакушенія» на Шефіра, зеленського та Буданова…
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