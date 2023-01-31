С 1 февраля вступит в силу новый порядок начисления денежного обеспечения военнослужащим Сил обороны

С 1 февраля в Украине меняется порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД.

Об этом говорится в заявлении Сил безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Основанием для пересмотра Порядка стали поручения Кабинета Министров Украины от 29 июня 2022 № 16355/0/1-22 и от 08 июля 2022 № 16355/0/1-22. Эти правительственные документы касались необходимости оптимизировать расходы Государственного бюджета Украины", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что размер дополнительного денежного вознаграждения военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, не меняется.

"Решение изменить подход к начислению дополнительного денежного вознаграждения будет касаться тыловых подразделений и находящихся вне зоны боевых действий военнослужащих и принято для соблюдения принципов справедливости по стимулированию воинов сил безопасности и обороны Украины. Теперь выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики или специальных задач, которые они выполняют", – говорится в сообщении.

Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 тыс. и 100 тыс. грн, введенных постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168.

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"Еще раз подчеркиваем, что боевые выплаты в 100 тыс. гривен в месяц будут сохранены украинским бойцам, воюющим с противником на переднем крае. То же касается семей пленных и пропавших без вести - выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются. Анонсированные изменения коснутся исключительно военнослужащих и сотрудников системы МВД, находящихся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов вузов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий.

Для примера: по состоянию на данный момент все военнослужащие, включая срочников и курсантов, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тыс. гривен. В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты — 30 тысяч гривен. В этой связи назрел вопрос дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях сил безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

"В то же время, чтобы повысить уровень социальной защиты военнослужащих и членов их семей, уже с 01 февраля 2023 будут увеличены размеры ежемесячного (основного) денежного довольствия (без дополнительного вознаграждения) военнослужащих так, чтобы минимальный его уровень для Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины, составлял не менее 20 100 гривен, также для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских Национальной полиции Украины - на уровне не менее 17 000 гривен", - добавили в заявлении.