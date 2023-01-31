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С 1 февраля вступит в силу новый порядок начисления денежного обеспечения военнослужащим Сил обороны

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С 1 февраля вступит в силу новый порядок начисления денежного обеспечения военнослужащим Сил обороны
С 1 февраля в Украине меняется порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД.

Об этом говорится в заявлении Сил безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Основанием для пересмотра Порядка стали поручения Кабинета Министров Украины от 29 июня 2022 № 16355/0/1-22 и от 08 июля 2022 № 16355/0/1-22. Эти правительственные документы касались необходимости оптимизировать расходы Государственного бюджета Украины", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что размер дополнительного денежного вознаграждения военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, не меняется.

"Решение изменить подход к начислению дополнительного денежного вознаграждения будет касаться тыловых подразделений и находящихся вне зоны боевых действий военнослужащих и принято для соблюдения принципов справедливости по стимулированию воинов сил безопасности и обороны Украины. Теперь выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики или специальных задач, которые они выполняют", – говорится в сообщении.

Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 тыс. и 100 тыс. грн, введенных постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168.

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"Еще раз подчеркиваем, что боевые выплаты в 100 тыс. гривен в месяц будут сохранены украинским бойцам, воюющим с противником на переднем крае. То же касается семей пленных и пропавших без вести - выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются. Анонсированные изменения коснутся исключительно военнослужащих и сотрудников системы МВД, находящихся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов вузов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий.

Для примера: по состоянию на данный момент все военнослужащие, включая срочников и курсантов, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тыс. гривен. В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты — 30 тысяч гривен. В этой связи назрел вопрос дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях сил безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

"В то же время, чтобы повысить уровень социальной защиты военнослужащих и членов их семей, уже с 01 февраля 2023 будут увеличены размеры ежемесячного (основного) денежного довольствия (без дополнительного вознаграждения) военнослужащих так, чтобы минимальный его уровень для Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины, составлял не менее 20 100 гривен, также для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских Национальной полиции Украины - на уровне не менее 17 000 гривен", - добавили в заявлении.

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Топ комментарии

  • Serhii Pikhota
    Тобто якщо я в тилу то мені тут ******* і так служиться, а те ще ця винагорода призначалася для допомоги сім'ям і рідним під час мобілізації вже всі забули, як це прописано в тому ж законі.. я програміст.. до мобілізації заробляв і міг заробляти і допомогати рідним і армії. А тепер вони лишили можливості підтримувати рідних взагалі.
  • Олег 2251cb4a
    Спочатку у мобілізованих забрали середню зарплату за місцем роботи. Тепер 30 000 за які мобілізовані купували собі амуніцію, ремонтували та заправляли ті черепья які їм давади у вигляді авто. Купляли багато всього що повинна видавати держава, але не видає. Годували свої родини. Тепер жінкам іти на дві роботи працювати? Це значний удар по моральному стану армії та боездатності.
  • курвиметр
    А потім він у любий час поїде на фронт.

    Якщо вам так колють очі його гроші, то йдіть навчатись у Львівський військовий університет.

    Я би таких як ви відводив за свинарник, та розстрілював, бо тільки завдяки таким наші ЗСУ були скорочені та погано озброєні до такого рівня, що ворог вирішив що зможе нас перемогти.
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