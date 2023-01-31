Саакашвили потерял сознание, он не может ходить и отказывается от искусственного питания, - мать
Об этом сообщила его мать Гиули Аласания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Грузия Online.
Она говорит, что ее сын тяжело болен. Саакашвили перенес коронавирус. У него до сих пор держится высокая температура и он не может передвигаться.
"Это случилось в 3-4 ночи. Это произошло в ванной, видимо, он вошел и упал. Ночью в палате никого нет, медсестра сидит дальше в коридоре... Приходили сегодня врачи, осматривали его, я также разговаривала с неврологом и лечащим врачом. Сильно ослаб, это произошло по этой причине", - говорит она.
Мать также добавила, что у бывшего президента Грузии держится высокая температура – почти 39. Он не может ходить и отказывается от искусственного питания..
СМИ сначала сообщили, что Саакашвили переводят в реанимацию. Но потом директор клиники "Вивамед", в которой находится политик, Нино Надирадзе опровергла эту информацию.
"Когда мы решим, скажем. Пока нет", - ответила она на вопрос, действительно ли Саакашвили переводят в реанимацию.