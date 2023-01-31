Саакашвили потерял сознание, он не может ходить и отказывается от искусственного питания, - мать

Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили на рассвете потерял сознание.

Об этом сообщила его мать Гиули Аласания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Грузия Online.

Она говорит, что ее сын тяжело болен. Саакашвили перенес коронавирус. У него до сих пор держится высокая температура и он не может передвигаться.



"Это случилось в 3-4 ночи. Это произошло в ванной, видимо, он вошел и упал. Ночью в палате никого нет, медсестра сидит дальше в коридоре... Приходили сегодня врачи, осматривали его, я также разговаривала с неврологом и лечащим врачом. Сильно ослаб, это произошло по этой причине", - говорит она.

Мать также добавила, что у бывшего президента Грузии держится высокая температура – почти 39. Он не может ходить и отказывается от искусственного питания..

СМИ сначала сообщили, что Саакашвили переводят в реанимацию. Но потом директор клиники "Вивамед", в которой находится политик, Нино Надирадзе опровергла эту информацию.

"Когда мы решим, скажем. Пока нет", - ответила она на вопрос, действительно ли Саакашвили переводят в реанимацию.

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