В сети распространяют фейки о якобы отмене выплат 30 тыс. грн находящимся в тылу военнослужащим, - ЦПД

С 1 февраля 2023 года будут увеличены размеры ежемесячного денежного довольствия военнослужащих, таким образом, чтобы минимальный его уровень для бойца ВСУ, бойцов Нацгвардии и ГНСУ составлял не менее 20 100 грн.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"В сети распространяются сообщения о якобы отмене выплат 30 тыс. грн находящимся в тылу военнослужащим. Данное сообщение украинцы трактуют не совсем правильно, поскольку поправки в законе касаются только военных прокуроров и сотрудников Службы судебной охраны, о чем говорит постановление Кабмина №43 от 20.01.2023", - говорится в сообщении

В ЦПИ напомнили, что с 1 февраля 2023 года будут увеличены размеры ежемесячного (основного) денежного довольствия (без дополнительного вознаграждения) военнослужащих, таким образом, чтобы минимальный его уровень для бойца ВСУ, бойцов Нацгвардии и ГНСУ составлял не менее 20100 грн.

"Распространение непроверенной информации под нарративом "зрада", помогает врагу сеять недовольство и панические настроения среди украинцев", - добавили в Центре противодействия дезинформации.

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