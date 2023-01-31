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Отправлять британские истребители Украине непрактично, - правительство Британии

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Отправлять британские истребители Украине непрактично, - правительство Британии
Представитель британского правительства заявил, что отправлять британские истребители Украине сейчас было бы непрактично.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

"Британские истребители Typhoon и F-35 являются чрезвычайно сложными и нужны месяцы, чтобы научиться управлять ими. Учитывая это, мы считаем, что отправка этих самолетов в Украину является непрактичной", - сказал представитель.

"Очевидно, что мы будем продолжать оказывать и ускорять нашу военную поддержку Украине и внимательно прислушиваться к их запросам", - добавил он.

Отвечая на вопрос, не возражает ли правительство против того, чтобы другие союзники присылали менее современные самолеты, спикер сказал: "Мы продолжим обсуждать с нашими союзниками то, что, по нашему мнению, является правильным подходом. Мы только что отправили наши танки Challenger и движемся вместе с нашими союзниками в этом направлении. Эти танки прибудут довольно скоро".

Ранее в воздушных силах Великобритании допустили передачу Украине истребителей уже после того, как российские войска будут вытеснены с украинской территории.

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Топ комментарии

  • Андрій Саган
    А в України було 30 років щоб стати розвинуною,процвітаючою,сильною країною з сильною армією і високим рівнем життя, чого всі чекали?
  • Alexey Burchak "Allad"
    у вас був рік, щоб навчити, чого всі чекали?
  • Володимир Павлович
    танки без підтримки з повітря - не дадуть відчутної і довготривалої переваги. А без ураження радарів раші не можлива підтримка наявними штурмовиками і бомберами. А отже повертаємося до потреби у Ф16 і їм подібних.
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