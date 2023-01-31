Новости • Агрессия России против Украины

Украина в первой волне вкладов получит до 140 западных танков, - Кулеба

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Украина в первой волне вкладов получит до 140 западных танков, - Кулеба
В первой волне вкладов от международных партнеров Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Международная танковая коалиция сейчас насчитывает 12 участников. Еще рано называть все страны коалиции и их практические вклады, потому что некоторые из них должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами. Могу лишь отметить, что в первой волне вкладов ВСУ получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что это будут Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Также Украина очень рассчитывает на Leclerc.

Министр отметил, что это немалое количество техники, но Украина продолжает работать над расширением состава танковой коалиции и над увеличением вкладов уже заявленных участников.

По словам Кулебы, танковая коалиция насчитывает 12 участников, однако еще рано называть все страны коалиции и их практические взносы.

"Многие из них еще должны принять формальные решения в соответствии с их внутренними процедурами", - сказал министр.

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Топ комментарии

  • Юрий 60e2549a
    Как же вы всепропальщики достали ещё с 2014 года
  • ватникобой
    асфальтом отобьемся и 5 лед лампочками на человека))
  • Сергей Владимирович 6e24f63b
    Танки и ракеты к хаймерсам и не только будут получены вовремя и в необходимом количестве!
    Танки без авиации не дадут, по очевидным причинам.
    Наши воины проходят обучение уже давно.
    Политики пока утрясают нюансы и идет игра по дезинформации врага.
    Все буде Україна!
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