Украина в первой волне вкладов получит до 140 западных танков, - Кулеба

В первой волне вкладов от международных партнеров Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Международная танковая коалиция сейчас насчитывает 12 участников. Еще рано называть все страны коалиции и их практические вклады, потому что некоторые из них должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами. Могу лишь отметить, что в первой волне вкладов ВСУ получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что это будут Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Также Украина очень рассчитывает на Leclerc.

Министр отметил, что это немалое количество техники, но Украина продолжает работать над расширением состава танковой коалиции и над увеличением вкладов уже заявленных участников.

По словам Кулебы, танковая коалиция насчитывает 12 участников, однако еще рано называть все страны коалиции и их практические взносы.

"Многие из них еще должны принять формальные решения в соответствии с их внутренними процедурами", - сказал министр.

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