Украина ведет переговоры о разблокировании передачи дальнобойных ракет и истребителей, - Кулеба
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на брифинге.
"Я убежден, что новый консенсус союзников по поддержке Украины должен предусматривать решительность и последовательность. ВСУ должны получить все типы вооружений, в которых они нуждаются для обороны и восстановления территориальной целостности нашего государства", - заявил Кулеба.
Также он отметил, что общественность в Украине и партнеры знают о типах вооружений, в которых мы еще нуждаемся.
"Прежде всего, речь идет о реактивных истребителях и дальнобойных ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Это не оружие эскалации, это оружие защиты и сдерживания агрессора. Мы ведем переговоры для разблокирования всех этих решений", - подчеркнул Кулеба.
Министр рассказал, что приказал всем украинским дипломатам в ключевых столицах сделать достижение этой цели приоритетом.
"Уверен, что ВСУ непременно получат все необходимое оружие. Призываю партнеров сделать все от них зависящее, чтобы это произошло как можно скорее", - резюмировал Кулеба.