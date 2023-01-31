Украина ведет переговоры о разблокировании передачи дальнобойных ракет и истребителей, - Кулеба

Украина сегодня ведет переговоры с союзниками о передаче реактивной авиации и ракет с дальностью 300 км. Дипломаты сейчас работают над этой темой как приоритетной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на брифинге.

"Я убежден, что новый консенсус союзников по поддержке Украины должен предусматривать решительность и последовательность. ВСУ должны получить все типы вооружений, в которых они нуждаются для обороны и восстановления территориальной целостности нашего государства", - заявил Кулеба.

Также он отметил, что общественность в Украине и партнеры знают о типах вооружений, в которых мы еще нуждаемся.

"Прежде всего, речь идет о реактивных истребителях и дальнобойных ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Это не оружие эскалации, это оружие защиты и сдерживания агрессора. Мы ведем переговоры для разблокирования всех этих решений", - подчеркнул Кулеба.

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Министр рассказал, что приказал всем украинским дипломатам в ключевых столицах сделать достижение этой цели приоритетом.

"Уверен, что ВСУ непременно получат все необходимое оружие. Призываю партнеров сделать все от них зависящее, чтобы это произошло как можно скорее", - резюмировал Кулеба.