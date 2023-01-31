Вопрос передачи Украины F-16 не обсуждается, - Минобороны Польши

В Польше не обсуждают возможную передачу Украине многоцелевых истребителей F-16.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич, передает Цензор.НЕТ.

Вице-глова Комитета национальной обороны Павел Крутул в Twitter отметил: "Если Минобороны передаст Украине польские истребители F-16 вместо российских МИГ-29, это будет означать, что мы разоружаемся".

"Тема передачи польских F-16 отсутствует", – ответил он.

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