Вопрос передачи Украины F-16 не обсуждается, - Минобороны Польши
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В Польше не обсуждают возможную передачу Украине многоцелевых истребителей F-16.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич, передает Цензор.НЕТ.
Вице-глова Комитета национальной обороны Павел Крутул в Twitter отметил: "Если Минобороны передаст Украине польские истребители F-16 вместо российских МИГ-29, это будет означать, что мы разоружаемся".
"Тема передачи польских F-16 отсутствует", – ответил он.