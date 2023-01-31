HRW обвинила Украину в использовании запрещенных противопехотных мин. Лубинец отвергает обвинения

Правозащитная организация Human Rights Watch утверждает, что и вооруженные силы и России, и Украины используют запрещенные противопехотные мины (так называемые "лепестки"), от которых страдает гражданское население. Омбудсмен Лубинец утверждает, что Украина верна своим международно-правовым обязательствам.

Информация об использовании обеими сторонами противопехотных мин содержится в последнем отчете HRW, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Там указано, что противопехотные мины, так называемые "мины-бабочки" или "мины-лепестки", используют обе стороны.

Однако организация подчеркнула, что документально зафиксировали "многочисленные случаи", когда ракеты с такими минами выпускали по оккупированным Россией территориям Украины вблизи военных объектов. В частности, HRW считает, что, вероятно, украинские войска применили "лепестки" в Изюме и его окрестностях в Харьковской области.

"Похоже, украинские вооруженные силы разбрасывали многочисленные наземные противопехотные мины на территории вокруг Изюма, что приводит к жертвам среди гражданского населения и создает постоянную опасность. Российские военные постоянно применяют противопехотные мины и совершили ужасные преступления по всей стране, но это не оправдывает использование Украиной ", - заявил директор отдела вооружений HRW Стив Гус.

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Правозащитники призвали Украину расследовать вероятные случаи использования противопехотных мин.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина остается преданной своим международно-правовым обязательствам. По его словам, Россия могла дискредитировать Украину, потому призвал учитывать этот фактор при формировании выводов.

"Наше государство всегда проявляло открытость к расследованиям по любым обвинениям. В то же время Украина имеет подлинные доказательства, что Россия прилагает максимум усилий для дискредитации Украины, прежде всего с целью ослабления ее военной поддержки", - отметил он.

Доклад HRW подверг критике Украинский Хельсинкский союз по правам человека и Харьковская правозащитная группа, пишет Радио Свобода.

"Мы пытались остановить эту публикацию, обратившись 29 января напрямую к руководству HRW. Мы предлагали сначала изучить этот вопрос через консультации вместе с нами с военными из Министерства обороны. Однако наши усилия оказались тщетными", - говорят украинские правозащитники.

Они отмечают, что независимо от корректности исследования, обнародование такого отчета несет значительные репутационные риски для Украины "и, несомненно, повлияет на усилия государства по обеспечению поставок западного оружия".

Украинский Хельсинкский союз по правам человека и Харьковская правозащитная группа заявили, что "глубоко возмущены тем, что HRW фактически поддерживает нашего врага".