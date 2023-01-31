Переговоры по разблокированию решений о передаче истребителей и дальнобойных ракет продолжаются, - Кулеба
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Общественность Украины и партнеры знают о типах вооружения, которые нам еще нужны. В первую очередь речь идет о реактивных истребителях и дальнобойных ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км. Это не оружие эскалации, это оружие защиты и сдерживание агрессора", - сказал он. он.
Министр подчеркнул, что ВСУ должны получить все виды вооружения, которые им нужны для обороны и восстановления территориальной целостности государства.
"Мы ведем активные переговоры по разблокированию всех этих решений. Я поручил всем нашим дипломатам в ключевых столицах сделать достижение єтой цели приоритетом.Уверен, что ВСУ обязательно получат все необходимое оружие", - сказал Кулеба.
Он также призвал партнеров сделать все от них зависящее, чтобы "это произошло как можно быстрее". По словам Кулебы, "январские соглашения" по оружию свидетельствуют о новом евроатлантическом консенсусе.
"Чем крепче будет Украина, тем быстрее будет положен конец этой преступной войне. Ярким воплощением этого правила является формирование международной танковой коалиции", - сказал он.