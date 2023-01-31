"Половинчатые" санкции ЕС против металла из России вредят европейским металлургам, – исследование

Европейские санкции против металлургического сырья из РФ работают лишь точечно, и из-за этого результат оставляет желать лучшего. Ведь Евросоюз оставил возможности торговли сырьем из РФ, и отсрочил ограничения по полуфабрикатам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в новом аналитическом исследовании ГМК Центра.

"Евросоюз ввел против российской стали широкие санкции. Но европейцы оставили возможности для торговли сырьем, в частности, чугуном и ЖРС. Также были установлены квоты на переходный период, в частности для слябов: их оставили на уровне импорта в 2021 году. И это не стимулирует европейских покупателей к поиску других источников поставок", - указывает издание.

ГМК Центр акцентирует: еще до введения запрета на импорт слябов против этого выступили европейские прокатные заводы, утверждая, что российские поставки слябов – безальтернативные. И Еврокомиссия приняла этот аргумент. На деле же эти поставки стали безальтернативными после того, как Россия разрушила украинские заводы, которые были основными конкурентами россиян на европейском рынке.

"Украинские производители до войны обеспечивали 35% поставок слябов в ЕС, но они исчезли из-за разрушения заводов Мариуполя. Иными словами, российские металлурги извлекли коммерческую выгоду от разрушений, нанесенных российской армией Украине. При этом участники рынка считают, что импорт российских слябов наносит ущерб металлургам Европы. Ведь, в отличие от российских производителей, они пострадали от высоких цен на энергоносители", - подчеркивает издание.

В целом исследование ГМК Центра показало: возможности для импорта чугуна и стали из России в ЕС остаются достаточно широкими, и это отличается от позиции жесткого ограничения импорта российских энергоносителей.

"Война в Украине и рекордный рост стоимости энергоносителей серьезно отразились на европейской металлургии и глобальном рынке стали. В этой ситуации рост импорта энергоемкой продукции из РФ, в частности чугуна и стали, не является логичным – ведь, по сути, это опосредованный импорт угля, газа и нефти из страны-агрессора", - указывают аналитики.

Впрочем, в издании напомнили, что санкционное давление будет продолжаться: уже в феврале текущего года ЕС может ввести 10-й пакет санкций против РФ, также будут введены новые санкции против Беларуси. Планируется, что они будут включать ограничения по металлопродукции из этой страны.

Напомним, ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко также заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку.