Абрамович хочет отдать на помощь украинцам 2,3 млрд. фунтов, полученные от продажи "Челси". Требуется одобрение ЕС, - The Telegraph

Российский олигарх Роман Абрамович хочет передать 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов), полученные от продажи футбольного клуба "Челси", в помощь пострадавшим от развязанной Россией войны украинцам. Для этого уже создан специальный фонд. Нужно только одобрение ЕС, ведь Абрамович находится под санкциями Европейского союза.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Деньги будут перечислены фонду, который возглавил бывший исполнительный директор Unicef UK Майк Пенроуз – соответствующее соглашение было заключено между Абрамовичем и правительством Великобритании.

Ожидается, что разрешение Евросоюза на передачу средств будет получено в течение двух недель. Тогда же станут известны детали работы фонда. Пока деньги хранятся на банковском счету, доступ к которому закрыт.

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Сумма в 2,3 млрд фунтов станет одним из самых больших благотворительных пожертвований пострадавшим от войны в истории человечества.

Пенроуз – глава фонда, который будет распоряжаться деньгами – в 2022 году побывал в Украине, посетив пострадавшие от агрессии россиян районы.

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По его словам, фонд может удовлетворить "немедленную потребность в увеличении масштабов оказания гуманитарной помощи, включая медицинское оборудование, травматические средства, хирургическое оборудование и способность удовлетворять потребности пострадавшего от конфликта населения вблизи линии фронта в таких секторах как обеспечение продовольствием, питанием, основными услугами и , что очень важно, образованием, а также медицинской поддержкой.

"Нужно поддерживать украинские заведения, которые были перегружены, потому что когда у вас такое количество переселенцев, вы, очевидно, получаете школы, которые внезапно принимают гораздо больше детей, чем они могут работать", - сказал он.

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The Telegraph пишет, что идея передать средства в помощь пострадавшим от войны украинцам возникла у Абрамовича, когда он, в марте прошлого года выставив "Челси" на продажу, столкнулся с санкциями. В конце концов, он заключил с правительством Великобритании соглашение о создании фонда для помощи украинцам.

Юридические обязательства гарантируют, что ни Абрамович, ни клуб "Челси" никогда не смогут извлечь выгоду от предназначенных для фонда средств.