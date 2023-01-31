Абрамович хочет отдать на помощь украинцам 2,3 млрд. фунтов, полученные от продажи "Челси". Требуется одобрение ЕС, - The Telegraph
Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.
Деньги будут перечислены фонду, который возглавил бывший исполнительный директор Unicef UK Майк Пенроуз – соответствующее соглашение было заключено между Абрамовичем и правительством Великобритании.
Ожидается, что разрешение Евросоюза на передачу средств будет получено в течение двух недель. Тогда же станут известны детали работы фонда. Пока деньги хранятся на банковском счету, доступ к которому закрыт.
Сумма в 2,3 млрд фунтов станет одним из самых больших благотворительных пожертвований пострадавшим от войны в истории человечества.
Пенроуз – глава фонда, который будет распоряжаться деньгами – в 2022 году побывал в Украине, посетив пострадавшие от агрессии россиян районы.
По его словам, фонд может удовлетворить "немедленную потребность в увеличении масштабов оказания гуманитарной помощи, включая медицинское оборудование, травматические средства, хирургическое оборудование и способность удовлетворять потребности пострадавшего от конфликта населения вблизи линии фронта в таких секторах как обеспечение продовольствием, питанием, основными услугами и , что очень важно, образованием, а также медицинской поддержкой.
"Нужно поддерживать украинские заведения, которые были перегружены, потому что когда у вас такое количество переселенцев, вы, очевидно, получаете школы, которые внезапно принимают гораздо больше детей, чем они могут работать", - сказал он.
The Telegraph пишет, что идея передать средства в помощь пострадавшим от войны украинцам возникла у Абрамовича, когда он, в марте прошлого года выставив "Челси" на продажу, столкнулся с санкциями. В конце концов, он заключил с правительством Великобритании соглашение о создании фонда для помощи украинцам.
Юридические обязательства гарантируют, что ни Абрамович, ни клуб "Челси" никогда не смогут извлечь выгоду от предназначенных для фонда средств.