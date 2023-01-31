Разблокирование морских портов для экспорта металла даст Украине $8 млрд и сдержит рост цен, – Фокус

С 1 августа прошлого года, в рамках международных договоренностей, Украина экспортировала 18,4 млн тонн зерна. Тем временем, металлургический морской экспорт остается на паузе с самого начала российского вторжения, а страна – теряет $630 млн валютной выручки ежемесячно. Разблокировка экспорта металла через порты даст стране более $8 млрд, и поможет сдержать инфляцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет журнал "Фокус".

Издание указывает: ГМК более других отраслей украинской экономики зависит от экспортных возможностей, на внешних рынках Украина реализовывала около 60% горнодобывающей продукции и 80% металла. Около 70% продукции металлургии отправляли за границу через морские порты. Теперь такой возможности нет, из-за чего страна теряет сотни миллионов.

"При нынешних ценовых условиях на мировых рынках Украина ежемесячно недополучает более $630 млн валютной выручки из-за невозможности экспортировать продукцию ГМК через порты. В годовом измерении идет речь о поступлении в Украину дополнительных $8 млрд валютной выручки, что будет способствовать укреплению гривни и замедлению роста потребительских цен", — пишет Фокус.

Опрошенные изданием эксперты подчеркивают: открытие портов для украинского металла позволит возобновить загрузку как металлургических предприятий, так и смежных отраслей, что существенно увеличит поступление налогов в бюджет.

"Представители украинских властей заявляют о стремлении открыть морской коридор и для металлургического экспорта. В частности, первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), что Украина хочет расширить экспорт стали в дополнение к важному соглашению об экспорте зерна", - указывает издание.

Ранее президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что необходимо добиться разблокирования морских портов и расширения номенклатуры экспорта на все виды продукции, которые призводятся в Украине. Это обеспечит нашей стране поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП. Кроме того, это поможет украинским отраслям возобновить и нарастить производство.