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Самая сложная ситуация в Луганской области - возле Кременной, - глава Северодонецкой РА Власенко

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Самая сложная ситуация в Луганской области - возле Кременной, - глава Северодонецкой РА Власенко
Глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко сообщил, что в Луганской области с обеих сторон сконцентрированы мощные силы.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

"На Луганщине остаются три направления фронта - это Белогоровка, Кременная и Сватово. Самая сложная ситуация - Кременная. С обеих сторон сконцентрированы мощные силы, линия фронта фактически остается без изменений. В районе Белогоровки наши ребята в обороне. В направлении Сватового есть определенное продвижение ВСУ" , – отметил Власенко.

По его словам, за последние недели на линию столкновения прибыло большое количество подразделений армии РФ.

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"Руководство так называемой ЛНР получило задачу улучшить логистику и показатели по мобилизации. В ближайшее время будем иметь новую волну террора в отношении местного населения. Снова будут ловить мужчин и загонять в военкоматы. "Хлопок" ломает логистику оккупационных войск в Луганской области. Удары были по скоплению живой силы врага и техники в Кадиевке, Алчевске, Брянке и Рубежном", - подчеркнул Власенко.

Топ комментарии

  • vsbu vsbu
    ...так Гайдай же казав, що завтра-післязавтра зачистка...
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
  • Андрій Саган
    "За його словами, за останні тижні на лінію зіткнення прибула велика кількість підрозділів армії РФ" --- Гайдай скільки раз згадував про те,що Кремінну скоро наші візьмуть,що навіть кацапи не змогли не звернути на це увагу і відреагували
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