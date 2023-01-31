Китай следит за войной РФ против Украины и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения, - Столтенберг
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Японию заявил, что Китай внимательно следит за войной РФ против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Альянса.
По его словам, война РФ против Украины – это не просто европейский кризис, а вызов международному порядку.
"Пекин внимательно наблюдает и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения", - подчеркнул Столтенберг.
Генсек НАТО поблагодарил Японию за санкции против РФ, а также за гуманитарную помощь Украине.