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Китай следит за войной РФ против Украины и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения, - Столтенберг

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Китай следит за войной РФ против Украины и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Японию заявил, что Китай внимательно следит за войной РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Альянса.

По его словам, война РФ против Украины – это не просто европейский кризис, а вызов международному порядку.

"Пекин внимательно наблюдает и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО поблагодарил Японию за санкции против РФ, а также за гуманитарную помощь Украине.

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Топ комментарии

  • Krotow
    Си видит что просто так по наглому в Тайвань не залезть. Но это не значит что не придумает что то другое. Так что придётся быть на чеку.
  • Andry Moon
    Які уроки?
    Що найбільша військова сила планети, яка декларувала себе захисниками свободи і демократії, спокійно спостерігає як знищують 40 мільйонну країну? Як безкарно розстрілюють мирні міста, вбивають дітей-жінок, а у відповідь лише потужні "санкції із пда" та діпкорсьони?
    Такі уроки?
  • Berrimor Cute
    Разве что позволяя Северной Корее поставки рашикам. Напрямую не помогает, так как не хочет оказаться на стороне проигравших.
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