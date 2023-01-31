Китай следит за войной РФ против Украины и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Японию заявил, что Китай внимательно следит за войной РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Альянса.

По его словам, война РФ против Украины – это не просто европейский кризис, а вызов международному порядку.

"Пекин внимательно наблюдает и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО поблагодарил Японию за санкции против РФ, а также за гуманитарную помощь Украине.

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