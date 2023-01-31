Проект десятого санкционного пакета ЕС против России пока не достаточно сильный, - Кулеба

Проект десятого санкционного пакета ЕС против России пока не достаточно сильный, но Украина работает над включением в него санкций против ядерной и ракетной промышленности РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем сейчас со всеми государствами-членами, чтобы десятый санкционный пакет включал и ядерные, и ракетные, и пропагандистские санкции, то есть санкции против всех ключевых для российской военной машины и экономики секторов. По состоянию на то, что я вижу в работе на уровне ЕС, – по нашему мнению, проект десятого пакета не достаточно сильный. Но еще есть время для его усиления, и, я думаю, что мы получим необходимый нам результат", - сказал Кулеба.

Комментируя намерение Венгрии наложить вето на любые санкции ЕС в отношении российской ядерной энергетики, глава украинской дипломатии отметил, что Европейский Союз "должен найти аргументы и рычаги для того, чтобы Венгрия присоединилась к сильному десятому санкционному пакету".

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Как сообщали СМИ, Европейский Союз представит десятый пакет санкций против России примерно через две недели.