Президент Бразилии да Силва хочет быть посредником между Киевом и Москвой
По словам да Силвы, есть необходимость создать группу стран, которые достаточно сильны и важны, чтобы сесть за стол переговоров с обеими сторонами войны в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Об этом да Силва заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лула отметил, что уже обсудил это с канцлером ФРГ и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
В марте новый президент Бразилии намерен посетить Китай.
Да Силва уклонился от прямого осуждения агрессии РФ против Украины. Бразильский лидер лишь высказал мнение, что Москва "совершила классическую ошибку", напав на территорию другой страны и тем самым поступила "неправильно". Он отметил, что истинные причины конфликта кажутся ему не столь очевидными.
Ранее Лула критически высказывался по поводу президента Украины Владимира Зеленского, упрекая его непрямо в эскалации.