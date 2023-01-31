Президент Бразилии да Силва хочет быть посредником между Киевом и Москвой

Президент Бразилии Лула да Силва предложил посредничество между Киевом и Москвой с привлечением к инициативе лидера Китая Си Цзиньпина.

По словам да Силвы, есть необходимость создать группу стран, которые достаточно сильны и важны, чтобы сесть за стол переговоров с обеими сторонами войны в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Об этом да Силва заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лула отметил, что уже обсудил это с канцлером ФРГ и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В марте новый президент Бразилии намерен посетить Китай.

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Да Силва уклонился от прямого осуждения агрессии РФ против Украины. Бразильский лидер лишь высказал мнение, что Москва "совершила классическую ошибку", напав на территорию другой страны и тем самым поступила "неправильно". Он отметил, что истинные причины конфликта кажутся ему не столь очевидными.

Ранее Лула критически высказывался по поводу президента Украины Владимира Зеленского, упрекая его непрямо в эскалации.