Россияне вывозят украинское зерно с оккупированных территорий и поставляют его в Сирию, - Центр национального сопротивления

Российские оккупанты продолжают вывозить в Сирию зерно с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Зерно с юга вывозится двумя путями: по железной дороге Токмак-Бердянск, где дальше через порт перевозят в Тартус (Сирия). Другой путь это вывоз в Крым в порт Севастополя и дальше на вышеупомянутый Тартус.

Напомним, что также одним из "любимых" маршрутов Мариуполь - Таганрог. По этому маршруту враг вывозит награбленное зерно, а также лом металлов из уничтоженных городов, в том числе из того же Мариуполя", - говорится в сообщении.

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Ранее оккупационная администрация Запорожской области отчиталась о реализации 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур в 2022 году. Гауляйтеры заявили, что для приема сельскохозяйственной продукции в регионе создано 10 филиалов ГП "Государственный зерновой оператор", которое и затем перепродало зерно.

На самом же деле "государственное зерновое предприятие" это обычная прокладка. Именно ей за бесценок должны были отдавать зерно фермеры на ТОТ, в противном случае зерно "национализировали". Далее эта прокладка уже передавала зерно соприкасающимся с оккупантами структурам и те перепродавали его по рыночным ценам. То есть, по факту россияне украли украинское зерно, а всю прибыль забрали гауляйтеры и ставленники кремля в регионе.

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