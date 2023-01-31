Франция передаст Украине еще 12 САУ "Caesar", - министр обороны Лекорню

Франция передаст Украине 12 дополнительных САУ Caesar.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV, об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Также, по его словам, страна отправит 150 своих военных в Польшу, чтобы они обучали украинских защитников.

К лету учения пройдут 2 тыс. украинских военных.

Министр уточнил, что поставка САУ будет финансироваться в рамках фонда поддержки в 200 млн. евро, который открыл парламент.

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