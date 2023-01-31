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Хакеры взломали электронные табло в российском Эрмитаже и вывели сообщение о Буче

11 20111
Хакеры взломали электронные табло в российском Эрмитаже и вывели сообщение о Буче
Неизвестные взломали систему электронных табло в музее Эрмитаж, расположенном в Санкт-Петербурге, и вывели на экраны музея информацию о событиях в Буче во время оккупации весной 2022 года.

Событие произошло около 16 часов 29 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Какую информацию показывали на экранах, не уточняется.

Сотрудники музея обратились в полицию. Взломщиков ищут, а Следственный комитет России решает, как квалифицировать инцидент.

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Напомним, в конце февраля 2022 года армия России оккупировала Бучу в Киевской области. После освобождения в городе и близлежащих селах были обнаружены массовые захоронения. Только в одной Буче обнаружили тела 458 погибших, в том числе 9 детей.

Топ комментарии

  • MrStepanovM
    молодці! хто як може...
  • Garry Dron
    Той кацапський Ермітаж пограбував Україну хвацько - за 300 років Окупації москва вивезла з України сотні художніх творів і скульптур разом з різними історичними артефактами
    Зовсім свіже - крадіжка Скіфського золота з музею Херсону за допомогою Ткаченка який
    ці експонати не захотів евакуювати з музею Херсона
  • vismavista
    Хоча б так.
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