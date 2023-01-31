Хакеры взломали электронные табло в российском Эрмитаже и вывели сообщение о Буче

Неизвестные взломали систему электронных табло в музее Эрмитаж, расположенном в Санкт-Петербурге, и вывели на экраны музея информацию о событиях в Буче во время оккупации весной 2022 года.

Событие произошло около 16 часов 29 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Какую информацию показывали на экранах, не уточняется.

Сотрудники музея обратились в полицию. Взломщиков ищут, а Следственный комитет России решает, как квалифицировать инцидент.

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Напомним, в конце февраля 2022 года армия России оккупировала Бучу в Киевской области. После освобождения в городе и близлежащих селах были обнаружены массовые захоронения. Только в одной Буче обнаружили тела 458 погибших, в том числе 9 детей.