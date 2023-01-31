Страны Балтии и Польша выступают против участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, - глава МИД Латвии Ринкевичс
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы все согласны с тем, что пока Россия при поддержке Беларуси продолжает неспровоцированную прямую агрессию против Украины, такой шаг нельзя поддерживать, он неприемлем", - заявил журналистам глава латвийской дипломатии.
Как отмечается, во вторник в Риге прошла встреча глав МИД стран Балтии и Польши.
В феврале 2022 года МОК из-за агрессии против Украины рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от своих турниров россиян и белорусов. Большинство федераций прислушались к рекомендациям МОК.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, согласно которому российские и белорусские спортсмены могут быть допущены к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают военное вторжение РФ в Украину.
Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Украина также категорически против допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования.