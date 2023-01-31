Информация о якобы нежелании Украины возвращать военнопленных является элементом ИПСО врага, - Координационный штаб

Украина работает над обменом всех военнопленных и использует все доступные инструменты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что сейчас наблюдается очередное усиление русских информационных провокаций, которые враг осуществляет в среде семей пленных военнослужащих.

"Среди прочего, вражеские каналы распространяют информацию о якобы нежелании Украины возвращать военнослужащих. Координационный штаб заявляет, что любая подобная информация неправдива и распространяется в рамках российских информационно-психологических операций", - говорится в сообщении.

В Штабе отметили, что Украина работает над обменом всех военнопленных и использует для этого все доступные инструменты. А судьба каждого украинца имеет принципиальное значение.

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