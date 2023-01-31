Двум псевдо-министрам "ДНР", которые "передали" украинские шахты и больницы "в собственность" РФ, сообщено о подозрении, - СБУ

Служба безопасности объявила подозрение двум руководителям оккупационных органов во временно захваченных районах Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Одним из злоумышленников является гражданин России – бывший министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков.

В июле прошлого года он был назначен главой созданного оккупантами "Министерства угля и энергетики" террористической организации "ДНР". На этой "должности" он выполнял задачи Кремля по перенастройке топливно-энергетического комплекса региона под нужды страны-агрессора", - говорится в сообщении

Именно по его поручению был налажен регулярный вывоз промышленных объемов украинского угля в РФ. Также он разработал программу ликвидации около 90 процентов шахт Донецкой области. Сейчас готовится к незаконной "приватизации" и передаче подсанкционным российским олигархам три шахтоуправления на захваченной части региона.

На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Также читайте: СБУ задержала двух российских агентов, которые сдавали ФСБ позиции ВСУ и вербовали новых информаторов. ФОТО

"Еще одним злоумышленником является бывший "министр здравоохранения ДНР" Виктор Кучковый, входящий в руководящий состав оккупационной администрации Мелитополя. Там он был назначен руководителем подконтрольного РФ "департамента здравоохранения Запорожской области". В этом "кресле" выполняет задачи кремлевского режима по переформатированию медицинской отрасли региона под нужды российских оккупационных группировок. По его указанию, местные больницы были переоборудованы в военные госпитали для приема раненых захватчиков", - сообщили в спецслужбе.

По данным следствия, вражеским сторонником оказался бывший заместитель начальника одного из управлений Донецкой облгосадминистрации, который в 2014 году присоединился к террористам на востоке Украины. После полномасштабного вторжения его "перевели" в оккупационные органы захваченной части Запорожской области.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольные занимание гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора).

Также читайте: Задержан российский агент, корректировавший ракетные удары по Харькову, - СБУ. ФОТО