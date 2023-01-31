Поляки готовы внести украинский как иностранный в учебные предметы. Но в Украине должны разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому, - Верещук

Представители Минобразования и Украинского центра оценки качества образования говорили о необходимости тесного гуманитарного и образовательного взаимодействия Украины и европейских государств. Прежде всего, Польши. В частности, о возможности включения польского языка в список учебных предметов, по которым проводится внешнее независимое оценивание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук во время совещания, на котором обсуждались возможности получения образования украинцами в Польше и поляками – в Украине.

Объединение с поляками – залог устойчивого развития и безопасности. Образование и язык – это главные инструменты, с которых начинается такое объединение. Первый шаг – изучение языков стран-соседей. И этот шаг должен быть обоюдным: поляки готовы включить украинский язык. как иностранный в список учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сегодня", – отметила она.

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Сегодня для граждан Польши в МОН Украины прорабатывают алгоритм признания и зачисления результатов Egzamin maturalny (польская матура) при поступлении в украинские учебные заведения.

Вице-премьер-министр отметила поддержку зарегистрированного в парламенте правительственного законопроекта № 8228-1, который упростит как нашим гражданам, так и полякам процесс поступления в украинские и польские учебные заведения.

В свою очередь представители МОН сообщили об условиях поступления для украинских выпускников в польские учебные заведения. Так, в Польше признаются украинские документы о базовом общем среднем образовании (аттестаты об окончании 9 класса). Так же, как и результаты ВНО засчитываются для поступления в польские высшие учебные заведения.

"Украинская сторона открыта для сотрудничества с Польшей на всех уровнях, чтобы обеспечить доступ нашей молодежи к качественному европейскому образованию", – резюмировала Верещук.

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