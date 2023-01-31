Зеленский и Трюдо обсудили потребности Украины в бронетехнике, артиллерии и авиации
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 31 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Зеленского.
Президент Зеленский подробно проинформировал Трюдо о положении дел на передовой и озвучил украинские оборонные нужды в бронетехнике, артиллерии, авиации.
Лидеры Украины и Канады также согласовали общие дипломатические шаги, в частности, по реализации украинской формулы мира.