Зеленский и Трюдо обсудили потребности Украины в бронетехнике, артиллерии и авиации

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 31 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Зеленского.

Президент Зеленский подробно проинформировал Трюдо о положении дел на передовой и озвучил украинские оборонные нужды в бронетехнике, артиллерии, авиации.

Лидеры Украины и Канады также согласовали общие дипломатические шаги, в частности, по реализации украинской формулы мира.

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