Проводятся расследования 90 преступлений по депортации украинцев с оккупированных территорий, - Офис Генпрокурора

С начала широкомасштабной войны против Украины правоохранители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей начали досудебное расследование в 90 уголовных производствах по незаконному перемещению украинцев с временно оккупированных территорий Украины, в частности по незаконному перемещению внутри страны или депортации за границу украинских детей.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на информационный запрос издания ZMINA, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, больше всего производств по незаконному перемещению (речь идет обо всех формах незаконного перемещения: перемещение жителей в пределах их страны на оккупированные территории и депортация – перемещение населения за пределы родной страны. – Ред.) открыла прокуратура Херсонской области – 48, на втором месте прокуратура Донецкой области – 33 производства. Прокуратура Запорожской области расследует шесть производств, а Луганской – три.

"В то же время ювенальные прокуроры органов прокуратуры местного и областного уровней наблюдают за досудебным расследованием в 18 уголовных производствах, начатых по фактам депортации детей", – говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне массово депортируют людей из Сватовского района Луганской области, - ОВА

Из всех производств по депортации детей больше всего открыто также в Херсонской области - 13. В Запорожской - три и в Донецкой - два.

Как объясняют в Офисе Генпрокурора, фиксировать уголовные правонарушения по принудительному перемещению и депортации украинцев им помогают публикации фото, видеозаписей, историй в СМИ. В частности, они пересматривают телеграм-каналы, посылают запросы в общественные организации, органы государственной власти, опрашивают свидетелей и пострадавших. А также мониторят интернет-ресурсы страны-агрессора, на которых оккупационные власти РФ освещают причины вывоза украинцев, состояние их здоровья и прочее.

"В ходе досудебного расследования выясняем места нахождения депортированных лиц, в том числе украинских детей, а также лиц, причастных к преступным действиям", - сообщают в прокуратуре.

Издание напоминает, что депортация и насильственное перемещение населения является одним из видов международного преступления. Речь идет о насильственном перемещении лиц, подвергшихся выселению или другим принудительным действиям, из района, в котором они законно находятся, без оснований, допускаемых международным правом. Депортация – перемещение населения за пределы родной страны. Насильственное перемещение – перемещение жителей в пределах страны на оккупированные территории. Из-за действий РФ в Украине часто один и тот же человек подвергается сначала насильственному перемещению, а затем и депортации. Часто и то и другое происходит под видом эвакуации.

Читайте также: В Луганской области российские оккупанты заставляют выезжать население вблизи линии фронта, - Гайдай