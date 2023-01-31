ВАКС признал необоснованным подозрение Коболеву по делу о премировании
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил адвокат Алексей Носов.
Он отметил, что всоответствии с постановлением об отказе в избрании меры пресечения суд не установил никаких рисков препятствования уголовному производству – все перечисленные прокурором риски нивелируются добровольным возвращением Коболева в Украину.
Также ВАКС установил, что Наблюдательный совет сознательно принял решение о премировании и не испытывал давления со стороны чиновника.
Также отмечается, что за пять лет следствия по делу члены наблюдательного совета, в том числе его председатель, допрошены не были.
Кроме того, судья признал манипулятивным утверждение, что большинство членов наблюдательного совета являются иностранцами, а потому не владеют знаниями украинского законодательства.
Эти утверждения судья признал противоречащими идее корпоративного управления в акционерных обществах и дискредитирующими роль международных экспертов в составе надзорных и контролирующих органов.
Кроме этого, ограничения по порядку установления премий уполномоченными на это субъектами на действия Коболева в НАК не распространялись.
"Это постановление регулирует ограничение относительно порядка установления премий уполномоченными на это субъектами, а не процедуру инициирования такой премии другими лицами. А поскольку установление размера премий председателю правления относится к исключительной компетенции наблюдательного совета, нарушения требований не было", - пояснил правозащитник.
Относительно установления размера премии судья установил, что это является исключительной компетенцией наблюдательного совета компании.
"Суд не установил наличие у Андрея Коболева полномочий, предоставлявших ему возможность влиять на принятие решений по установлению размера его вознаграждения", - отметил Носов.
САП уже подала апелляционную жалобу на решение ВАКС. Ее будет рассматривать Апелляционная палата ВАКС, которая должна принять окончательное решение по вопросу избрания меры пресечения.