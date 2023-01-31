Офис омбудсмена выявил нарушения при проверке клиники Минобороны: большие очереди и неприспособленность для нужд раненых

Представители Офиса уполномоченного по правам человека выявили нарушение права военнослужащих на должное медицинское обслуживание при проверке клиники амбулаторно-поликлинической помощи Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Офиса Омбудсмана Украины в фейсбуке.

Отмечается, что отсутствие электронного документооборота и электронной записи на прием в военных заведениях приводит к бумажным проволочкам и очередям.

"Военнослужащие с разной степенью травм вынуждены часами ожидать в очереди приема к врачу. В ходе личного общения с военнослужащими последние сообщили, что очереди к отдельным специалистам составляют более 500 человек. В подтверждение своих слов работникам Секретариата показали список очереди к невропатологу – в нем находилось 557 человек, по состоянию на 31.01.2023 года", - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии приводит к частичной приостановке работы заведения, что приводит к увеличению очередей. Более того, постоянные отключения света создают дополнительные трудности в беспрепятственном доступе к врачам для маломобильных лиц, поскольку не работает лифт.

Также отсутствует надлежащее сервисное обслуживание: нет свободного доступа к питьевой воде, крайне неудовлетворительное санитарно-техническое состояние санузлов и неприспособленность их для маломобильных групп населения и лиц с инвалидностью.

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"Во время личного общения военнослужащие жаловались на необходимость прибытия в областной центр из разных населенных пунктов для прохождения военно-врачебной комиссии, без возможности сделать это по месту жительства", - сообщили в Офисе омбудсмена.