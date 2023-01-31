Офис омбудсмена выявил нарушения при проверке клиники Минобороны: большие очереди и неприспособленность для нужд раненых
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Офиса Омбудсмана Украины в фейсбуке.
Отмечается, что отсутствие электронного документооборота и электронной записи на прием в военных заведениях приводит к бумажным проволочкам и очередям.
"Военнослужащие с разной степенью травм вынуждены часами ожидать в очереди приема к врачу. В ходе личного общения с военнослужащими последние сообщили, что очереди к отдельным специалистам составляют более 500 человек. В подтверждение своих слов работникам Секретариата показали список очереди к невропатологу – в нем находилось 557 человек, по состоянию на 31.01.2023 года", - говорится в сообщении.
Отключение электроэнергии приводит к частичной приостановке работы заведения, что приводит к увеличению очередей. Более того, постоянные отключения света создают дополнительные трудности в беспрепятственном доступе к врачам для маломобильных лиц, поскольку не работает лифт.
Также отсутствует надлежащее сервисное обслуживание: нет свободного доступа к питьевой воде, крайне неудовлетворительное санитарно-техническое состояние санузлов и неприспособленность их для маломобильных групп населения и лиц с инвалидностью.
"Во время личного общения военнослужащие жаловались на необходимость прибытия в областной центр из разных населенных пунктов для прохождения военно-врачебной комиссии, без возможности сделать это по месту жительства", - сообщили в Офисе омбудсмена.