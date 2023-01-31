Российские оккупанты ведут наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, но несут большие потери, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 31 января 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются триста сорок вторые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, наносит удары по гражданским объектам и домам мирного населения.

Российские оккупанты в течение суток нанесли 3 авиационных и 3 ракетных удара. Также было совершено более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Повреждения получила гражданская инфраструктура в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

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Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, но несет большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее захваченных рубежей.

На Херсонском направлении обстреливает позиции наших подразделений и гражданских объектов.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении противник совершил обстрелы из минометов в районах населенных пунктов Клюсы, Мостки, Гута-Студенецкая, Леоновка Черниговской области; Сопыч, Волфино Сумской области и Лемещино Харьковской области.

На Слобожанском направлении противник не прекращает производить обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения. В результате минометных и артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов: Ветеринарное, Стрелечье, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Старица, Бударки Харьковской области.

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На Купянском направлении враг осуществил обстрел позиций наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка Харьковской области и Новоселовское, Ковалевка Луганской области.

На Лиманском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Северное, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Богоявленка, Угледар и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 15 населенных пунктов, в частности: Времевка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы 17 населенных пунктов, в частности: Золотая Балка, Берислав, Веселое, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Берегово, Янтарное Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

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Оккупанты усилили фильтрационные и контрдиверсионные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области. В частности, российские оккупационные войска ограничили въезд и выезд из населенного пункта Ульяновка, проводятся обыски у местных жителей и проверка мобильных телефонов.

В Донецке среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой ЧВК "Вагнер" значительно возросло количество заболеваний особо опасными инфекциями, что может быть связано с отсутствием нормальных санитарно-гигиенических условий в местах расположения подразделений противника.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 9 района сосредоточения живой силы противника и 1 склад боеприпасов".

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