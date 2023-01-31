Великобритания "присмотрится" к опыту Канады по конфискации российских активов в пользу Украины, - Клеверли

Правительство Великобритании внимательно изучит канадскую модель конфискации активов, принадлежащих подсанкционным российским олигархам, и использование средств помощи Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Наиболее очевидным принципом естественной справедливости является то, что те физические и юридические лица, которые финансировали жестокость, направленную против Украины и украинского народа, в конце концов и являются теми, кто должен потом нести тяжелое бремя оплаты, затрат на реконструкцию и восстановление этой страны", – убежден чиновник.

Он указал, что Великобритания тесно сотрудничает с канадскими союзниками по данному вопросу. "Я обсуждал это с канадским премьер-министром во время моего недавнего визита в Канаду, и мы будем внимательно присматриваться и извлекать уроки из тех мер, которые они принимают по этому вопросу", – добавил Клеверли.

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