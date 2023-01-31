Великобритания "присмотрится" к опыту Канады по конфискации российских активов в пользу Украины, - Клеверли
Об этом сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
"Наиболее очевидным принципом естественной справедливости является то, что те физические и юридические лица, которые финансировали жестокость, направленную против Украины и украинского народа, в конце концов и являются теми, кто должен потом нести тяжелое бремя оплаты, затрат на реконструкцию и восстановление этой страны", – убежден чиновник.
Он указал, что Великобритания тесно сотрудничает с канадскими союзниками по данному вопросу. "Я обсуждал это с канадским премьер-министром во время моего недавнего визита в Канаду, и мы будем внимательно присматриваться и извлекать уроки из тех мер, которые они принимают по этому вопросу", – добавил Клеверли.