С начала российского вторжения пограничники задержали 13 тысяч человек, пытавшихся незаконно перейти границу, - Госпогранслужба

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на государственных границах было задержано 13 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие цифры озвучил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге.

Как отметил спикер ГПСУ, попытки нелегально пересечь государственную границу Украины не прекращаются.

"В целом с 24 февраля на зеленом участке границы, то есть за пределами пропуска, было задержано более 9100 таких лиц. По-прежнему больше всего на участках границы с Румынией и Молдовой. Еще почти 3900 человек были остановлены в пунктах пропуска при попытке пересечения границы за поддельными документами или другим незаконным способом. Здесь тенденция больше наблюдается на границе с Венгрией и Польшей", - отметил Демченко.

Кроме того, представитель ГПСУ сообщил, что пассажиропоток через государственную границу снизился за год на 13% по сравнению с 2021 годом.

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