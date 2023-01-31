С начала российского вторжения пограничники задержали 13 тысяч человек, пытавшихся незаконно перейти границу, - Госпогранслужба
Как информирует Цензор.НЕТ, такие цифры озвучил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге.
Как отметил спикер ГПСУ, попытки нелегально пересечь государственную границу Украины не прекращаются.
"В целом с 24 февраля на зеленом участке границы, то есть за пределами пропуска, было задержано более 9100 таких лиц. По-прежнему больше всего на участках границы с Румынией и Молдовой. Еще почти 3900 человек были остановлены в пунктах пропуска при попытке пересечения границы за поддельными документами или другим незаконным способом. Здесь тенденция больше наблюдается на границе с Венгрией и Польшей", - отметил Демченко.
Кроме того, представитель ГПСУ сообщил, что пассажиропоток через государственную границу снизился за год на 13% по сравнению с 2021 годом.