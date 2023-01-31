Франция приобретет для Украины радары ПВО GM 200

Правительство Франции выделит средства на закупку для украинских венных радаров для противовоздушной обороны GM 200

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова во время совместной конференции с французским коллегой Себастьеном Лекорню.

По словам Лекорня, он еще в декабре узнал от министра обороны Украины Алексея Резникова о необходимости таких радаров. Он отметил, что уже в ближайшие дни будет подписано соглашение о приобретении этих радаров. Средства на них будут израсходованы из созданного Францией специального фонда поддержки Украины.

Лекорню добавил, что Франция и дальше будет координироваться с союзниками для обеспечения Украине достаточного количества ракет в переданные ЗРК Crotale.

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Ранее во Франции официально объявили о передаче Украине легких колесных танков AMX-10RC.

Ранее Макрон заявил, что не исключает поставку в Украину французских танков Leclerc и назвал три условия для этого.