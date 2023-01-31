Украинцы уже заказали через "Дію" 300 тыс. энергосберегающих ламп на обмен, - Шмыгаль
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Вчера в Украине стартовала масштабная программа обмена старых ламп накаливания на LED-лампы. 30 млн таких ламп уже закуплено ЕС, еще 5 млн ожидаем от Франции.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Предварительную заявку на обмен можно подать через "Дію" или просто обменять старые лампы на новые в отделениях "Укрпочты". Украинцы заказали на обмен уже более 300 тысяч энергосберегающих ламп через "Дію". Поэтому мы уверены, что программа будет успешной", — отметил глава правительства.