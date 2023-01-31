В МИД призвали Будапешт прекратить антиукраинскую риторику во избежание "неисправимых последствий" для двусторонних отношений

Сегодня, 31 января, в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, дипломату "высказан решительный протест в связи с недавними пренебрежительными в отношении Украины высказываниями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана".

В ведомстве подчеркивают, что антиукраинская риторика "уже длительное время звучит со стороны венгерского руководства" и "является абсолютно неприемлемой и наносит серьезный ущерб украинско-венгерским отношениям".

"Венгерскую сторону призвали остановить эту негативную тенденцию для того, чтобы избежать непоправимых последствий для отношений между двумя странами. Было подчеркнуто, что Украина со своей стороны готова к развитию конструктивных добрососедских отношений с Венгрией", - резюмируют в МИД.

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Напомним, 27 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал ряд скандальных заявлений об агрессии России против Украины. В частности, по словам чиновника, в настоящее время цель России - превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе". По его словам, россияне уже добились успеха в этом, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является "ничейной землей".

После обнародования слов премьера украинский МИД вызывает венгерского посла.