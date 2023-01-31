Вашингтон не видит признаков нецелевого использования американской помощи Киевом, - Минифин США

Деньги, которые США предоставили Украине, не использовались не по назначению. Однако Вашингтон продолжит тесно сотрудничать с Киевом, чтобы обеспечить необходимые гарантии предотвращения коррупции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Reuters, такой комментарий дали в Министерстве финансов США.

Это первый комментарий Министерства финансов США на фоне коррупционных скандалов, произошедших в Украине за последние недели.

"У нас нет никаких признаков того, что средства США были использованы в Украине не по назначению. Мы приветствуем постоянные усилия украинских властей, направленные на сотрудничество с нами для обеспечения надлежащих гарантий того, что американская помощь дойдет до тех, кому она назначается", - сообщила в комментарии Reuters представитель Минфина Меган Аппер.

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По ее словам, ведомство продолжит тесное сотрудничество с Всемирным банком по отслеживанию американских выплат "для подтверждения того, что они используются по назначению, а также с Украиной и другими партнерами по борьбе с коррупцией".

Напомним, на прошлой неделе в Киев прибыли американские аудиторы, которые должны были проверить использование американской военной помощи. США запустили горячую линию, куда можно анонимно сообщить о фактах коррупции.