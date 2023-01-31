Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине, - CNN

В Белом доме заявили, что США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщила представитель администрации Байдена Оливия Далтон в общении с журналистами на "Борте номер один", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По словам Далтон, в скором времени Вашингтон объявит о дополнительной военной помощи Украине. На вопрос о возможной отправке истребителей F-16 она повторила заявление Байдена о том, что США пока не планируют поставлять самолеты.

Представитель администрации Байдена подчеркнула, что США поддерживают регулярные контакты с Украиной относительно ее военных нужд и оказывают многомиллиардную помощь украинцам.

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