Кабмин прекратил действие соглашения с Россией о воздушном сообщении

Кабинет министров Украины на заседании 31 января, среди прочего, прекратил действие соглашения с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта.

Об этом сообщил в телеграм-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, заключенного 12.01.1994 г., и соглашения между правительством РФ и правительством Украины о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, подписанного 08.02.1993 г", – сообщил Мельничук.

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