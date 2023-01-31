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Кабмин прекратил действие соглашения с Россией о воздушном сообщении

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Кабмин прекратил действие соглашения с Россией о воздушном сообщении
Кабинет министров Украины на заседании 31 января, среди прочего, прекратил действие соглашения с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта.

Об этом сообщил в телеграм-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, заключенного 12.01.1994 г., и соглашения между правительством РФ и правительством Украины о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, подписанного 08.02.1993 г", – сообщил Мельничук.

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Топ комментарии

  • Олег Кікта b5be366d
    Зауважте, кабмін припинив, а не скасував. Тобто війна закінчится і Україна буде знову з нелюдами торгувати?
  • Владимир fd08a616
    А до этого было мона
  • Y.M. Z.
    Потужно.

    Ну що ж, тепер "м'яч на полі Верховної Ради", як ******* мовити у дипломатії. Скасувати угоду з рашою, що дозволяє перебування її "військ" на території України до 2042-го року.

    Ну ще можна угоду про дружбу, партнерство і співробітництво з білорашею теж скасувати.
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