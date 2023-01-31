На саммите Украина-ЕС мы стремимся сформировать детальную дорожную карту, чтобы как можно быстрее пройти евроинтеграционный путь, - Шмыгаль

Уже 2 февраля состоятся первые межправительственные консультации правительства Украины и Европейской комиссии, а 3 февраля – саммит Украина – ЕС.

Эти события в сфере европейской интеграции Украины отметил в своей речи 31 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Он подчеркнул значение того, что саммит пройдет в Киеве: "Это мощный сигнал и партнерам, и врагам. Партнерам - о том, что Европа верит в победу Украины и способствует нашему быстрому движению к вступлению в ЕС. Врагам - это сигнал о бесполезности их усилий. внести раздор в коалицию поддержки Украины и остановить нашу евроатлантическую интеграцию".

По словам премьера, на западе украинская сторона хочет сформировать детальную дорожную карту как максимально быстро и успешно пройти евроинтеграционный путь. В частности, это зависит от оценки работы, которую мы провели после получения статуса кандидата, до начала предметных переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

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Также в повестке дня саммита Украина – ЕС – вопрос секторальной интеграции украинской экономики в европейское пространство. В частности, по словам Шмыгаля, важно получить долгосрочный доступ всех украинских товаров к рынку ЕС без квот и пошлин. Также Украина надеется на прогресс в вопросе присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и в присоединении к Единому роуминговому пространству. Актуальным остается и вопрос "промышленного безвиза".

"Важны также дискуссии о финансовой помощи Украине для быстрого восстановления энергетики, инфраструктуры и поврежденного жилья. Это ведь наши приоритеты на 2023 год. Особенно что касается энергетики и энергоэффективности", - сказал Шмыгаль.

Напомним, 24-й саммит Украина - ЕС состоится в Киеве 3 февраля. Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, во время происшествия будет подписан ряд отраслевых документов и совместное заявление, работа над которым еще продолжается.